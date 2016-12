TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap My Giant Life - Die Welt von oben Der große Babywunsch USA 2016 Merken Mit ihren zwei Metern überragt Haleigh ihren Ehemann Bryan um fast einen Kopf, doch der Größenunterschied ist zweitrangig: Kurz nach ihrer Heirat verliert Bryan seinen Job, und der finanzielle Engpass zwingt Haleigh, für ihren Vater zu arbeiten, der die Verbindung der beiden immer heftig kritisiert hatte. Die 2,06 Meter große Katja befürchtet unterdessen, dass ihre 1,57 Meter kleine Partnerin Julie zu egoistisch ist, um Mutter zu sein. Als die Frauen überlegen, wer das Kind austragen soll, kommt es zum Streit. Und auch Lindsay, die versucht, in Los Angeles als Schauspielerin durchzustarten, hat mit etlichen Problemen zu kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Giant Life