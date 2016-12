TLC 10:40 bis 11:40 Dokusoap Messies - Wege aus dem Chaos Tier-Messie USA 2010 Merken Nach der Scheidung zog Debbie mit ihren vier Kindern in ein geräumiges Bauernhaus. Doch inzwischen ist die Farm mit dem Krempel vollgestellt, den Debbie seit Jahren hortet, und alle Kids haben die Flucht ergriffen. Nur einige Hunde und Katzen leisten ihr noch Gesellschaft. Um ihre Familie wieder zu vereinen, sucht Debbie professionelle Hilfe. Eine solche benötigt auch Messie Chip: Vor sieben Jahren hatte er sein Haus um 350 Quadratmeter vergrößert. Doch der Anbau ist ebenso wie eine Scheune und einige Lastwagenanhänger mittlerweile so zugemüllt, dass seine Familie fast erstickt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hoarding: Buried Alive