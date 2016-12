SAT.1 Gold 16:55 bis 17:45 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Nachricht aus zweiter Hand USA 1993 2016-12-15 10:50 Merken Jessica reist nach Los Angeles, um für ihr neues Buch zu recherchieren. Sie wohnt bei ihrer Freundin Frances Hunt, einer Redakteurin einer Klatschzeitschrift. Frances organisiert eine Dinnerparty, zu der ein Florist verspätet ein Blumengesteck für den Esstisch liefert. Am nächsten Morgen erfährt Jessica, dass der Florist in seinem Geschäft erstochen aufgefunden wurde. Gemeinsam mit Lieutenant Caceras macht sich Jessica daran, den Fall aufzuklären - mit überraschendem Ausgang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Penny Fuller (Frances Hunt) Gregory Sierra (Lieutenant Gabriel Caceras) Gary Beach (Billy Kyle) Taylor Nichols (George Erwin) Richard Herd (Arnett Cobb) Robert Firth (Davey Wells) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Pullen Shaw Drehbuch: Donald Ross Kamera: Peter Salim Musik: Jeff Sturges Altersempfehlung: ab 6