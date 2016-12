SAT.1 Gold 13:25 bis 14:20 Serien Love Boat Liebesglück: Aus der Hand gelesen USA 1979 Merken Die Wahrsagerin Maria hat Captain Stubing ordentlich den Kopf verdreht. In ihrem Beruf ist sie nicht immer ganz aufrichtig - doch bringt sie es übers Herz, dem Captain etwas vorzumachen? Außerdem verhindert Gopher unwissentlich, dass sich zwei sehr schüchterne Passagiere endlich begegnen, und das ältere Ehepaar Ned und Molly muss sich selbst an Bord mit seinen Kindern herumärgern, die sich in alles einmischen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gavin MacLeod (Captain Merrill Stubing) Bernie Kopell (Doctor Adam Bricker) Fred Grandy (Ship's Purser 'Gopher' Smith) Ted Lange (Bartender Isaac Washington) Lauren Tewes (Cruise Director Julie McCoy) Warren Berlinger (Francis Dunkmueller) Elinor Donahue (Rowena) Originaltitel: The Love Boat Regie: George Tyne Drehbuch: Tom Dagenais, Art Baer, Fred Grandy, John V. Hanrahan, Ben Joelson, Bernie Kopell Kamera: Irving Lippman Musik: Jack Elliott, Allyn Ferguson