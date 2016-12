kabel1 classics 01:10 bis 02:50 Komödie Der Sanfte mit den schnellen Beinen F 1978 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Pierre Richard als tollpatschiger Gesetzeshüter: Der Anwalt Jean-Philippe Duroc will seinen Mandanten Martial im Gefängnis besuchen und gerät dabei in einen Gefängnisaufstand. Dieser nutzt die Stunde der Revolte und flieht. Die Polizei vermutet daraufhin, dass Martials Ausbruch geplant war. Während sie vor dem Gesetz fliehen, erleben die beiden ein turbulentes Abenteuer nach dem anderen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierre Richard (Jean-Philippe Duroc) Victor Lanoux (Martial Gaulard) Raymond Bussières (Marcel Duroc) Jean-Pierre Darras (Jacques Panivaux) Yvonne Gaudeau (Giséle Panivaux) Jacques Frantz (Kommissar Rocheteau) Claire Richard (Bach-Yen (Blanche Hirondelle)) Originaltitel: La Carapate Regie: Gérard Oury Drehbuch: Gérard Oury, Danièle Thompson Kamera: Edmond Séchan Musik: M. Philippe-Gérard Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 324 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 124 Min. Aktenzeichen XY... ungelöst

Magazin

ZDF 01:30 bis 03:00

Seit 54 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 54 Min.