kabel1 classics 20:15 bis 22:10 Komödie Zwei außer Rand und Band I, USA 1977 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bud Spencer und Terrence Hill sind plötzlich Polizisten: Die beiden Ganoven Matt und Will überfallen ein Kaufhaus. Bei der Flucht laufen sie direkt in eine Polizeischule. Geistesgegenwärtig machen Matt und Will bei einer Übung mit, und plötzlich gehören sie zu den Polizeianwärtern. Nach gelungener Abschlussprüfung wird ihnen ein Revier zugeteilt. Zudem bekommen sie eine Harley-Davidson, um Verkehrssünder überprüfen zu können. Solche Polizisten hat die Stadt noch nicht erlebt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Terence Hill (Matt Kirby) Bud Spencer (Wilbur Walsh) Laura Gemser (Suzy Lee) David Huddleston (Captain McBride) Luciano Catenacci (Fred "Curly" Cline) Riccardo Pizzuti (Freds erster Handlanger) Luciano Rossi (Geronimo) Originaltitel: I due superpiedi quasi piatti Regie: Enzo Barboni Drehbuch: Enzo Barboni Kamera: Claudio Cirillo Musik: Guido de Angelis, Maurizio de Angelis Altersempfehlung: ab 12