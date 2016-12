kabel1 classics 17:05 bis 18:30 Komödie Voll gepunktet USA, D 2004 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sieben Schüler einer High School Abschlussklasse träumen von der großen Karriere. Auf dem Weg dahin gilt es, eine entscheidende Hürde aus dem Weg zu räumen - den Zulassungstest für die Uni in Princeton. Zusammen tüfteln die Schüler einen gewagten Plan aus, der ihnen den Schlüssel zu den Test-Antworten auf illegale Weise beschaffen soll ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scarlett Johansson (Francesca Curtis) Erika Christensen (Anna Ross) Chris Evans (Kyle) Darius Miles (Desmond Rhodes) Leonardo Nam (Roy) Bryan Greenberg (Matty Matthews) Matthew Lillard (Larry) Originaltitel: The Perfect Score Regie: Brian Robbins Drehbuch: Jon Zack, Mark Schwahn, Marc Hyman Kamera: Clark Mathis Musik: John Murphy Altersempfehlung: ab 6