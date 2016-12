Bibel TV 20:15 bis 21:50 Bibelfilm Apostel Petrus und das letzte Abendmahl USA 2012 20 40 60 80 100 Merken Im Jahre 67 nach Christus hockt der Apostel Petrus in Neros Gefängnis, muss sich vom Teufel versuchen lassen, und wartet auf seine bevorstehende Hinrichtung. In der Einsamkeit seiner Zelle leistet ihm hin und wieder ein neugieriger römischer Wachsoldat Gesellschaft, der sich wundert über die Gefasstheit christlicher Todeskandidaten und Fragen stellt über das Christentum. Und Petrus lässt die alten Geschichten Revue passieren, von der ersten Begegnung bis zu letztem Abendmahl. Besonders an letzterem sind seine Zuhörer interessiert. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Robert Loggia (Elderly Peter) Bruce Marchiano (Jesus) Laurence Fuller (Martinian) Ryan Alosio (Peter) Sarah Prikryl (Novella) David Kallaway (Processus) Leon Melas (Andrew) Originaltitel: Apostle Peter and the Last Supper Regie: Gabriel Sabloff Drehbuch: Timothy Ratajczak, Gabriel Sabloff Kamera: Todd Barron Musik: Will Musser