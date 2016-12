ProSieben 13:50 bis 14:20 Comedyserie Two and a Half Men Lasst die Hunde los! USA 2006 2016-12-15 07:15 16:9 HDTV Merken Alan leidet unter Schlafstörungen. Als er versucht, durch Joggen müde zu werden, wird er auch noch fälschlicherweise für einen Bankräuber gehalten und verhaftet. Bei einer Therapeutin findet er schließlich heraus, dass Charlie der Auslöser seiner Probleme ist. Der gräbt indes die Mutter von Jakes Freundin an, was dem gar nicht passt. Jake glaubt nämlich, dass die Sache kein gutes Ende für ihn nehmen wird. Charlie trifft sich heimlich mit der attraktiven Mutter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Melanie Lynskey (Rose) Jane Lynch (Dr. Linda Freeman) Melanie Abramoff (Taylor) Kelly King (Kelly) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Jim Patterson, Susan Beavers Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12