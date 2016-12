ProSieben 11:15 bis 11:40 Comedyserie Mike & Molly Ein kleiner Schritt für Mike USA 2016 2016-12-15 05:05 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Molly möchte zusammen mit Mike in Form kommen. Sie schenkt ihm deshalb einen Schrittzähler, wovon Mike nicht besonders begeistert ist. Um Molly nicht zu enttäuschen, lässt er Samuel ein paar Schritte für ihn sammeln. Als Molly nach dem Joggen mit Joyce und Victoria nach Hause kommt, findet sie den manipulierten Schrittzähler auf dem Sofa und ist wütend auf Mike. Es kommt zum Streit zwischen den beiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Louis Mustillo (Vince) Swoosie Kurtz (Joyce Flynn) Originaltitel: Mike & Molly Regie: Michael McDonald Drehbuch: Bill Daly, Brian Keith Etheridge, Rob DesHotel Kamera: Gary Palmer Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman