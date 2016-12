ProSieben 02:00 bis 02:25 Comedyserie Two and a Half Men Pamela und Purzelchen USA 2005 16:9 HDTV Merken Eric, ein wichtiger Auftraggeber von Charlie, ist homosexuell. Um seine Aufträge nicht zu gefährden, gibt Charlie vor, ebenfalls schwul zu sein, und überredet seinen Bruder Alan, sich bei einer Cocktailparty Erics als sein Lebenspartner auszugeben. Dort allerdings verliebt sich Charlie in Erics geschiedene Frau Pamela und denkt sich einen Plan aus, um mit ihr auszugehen, aber trotzdem vor Eric nicht als Lügner dazustehen. Doch natürlich kommt alles ganz anders, als er denkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Lucy Lawless (Pamela) David Starzyk (Eric) Melanie Lynskey (Rose) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Mark A. Roberts, Eddie Gorodetsky Kamera: Steven Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12

