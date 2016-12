ProSieben 23:00 bis 23:30 Comedyserie Two and a Half Men Lass dir die Zitrone schmecken USA 2005 2016-12-14 01:35 16:9 HDTV Merken Charlie verrenkt sich in einer heiklen Situation den Rücken und schlägt Alans Angebot aus, ihm den Wirbel wieder einzurenken. Stattdessen will er "echte" Medizin und lässt sich zu einer Ärztin fahren - einer recht attraktiven, wie sich herausstellt. Als Charlie natürlich trotz Schmerzen mit ihr zu flirten versucht, warnt Alan ihn, dass dieser Lebensstil von einer höheren Gerechtigkeit bestraft werden wird. Die stellt sich jedoch erst ein, als Alan nicht mehr daran glaubt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Conchata Ferrell (Berta) Alicia Coppola (Dr. Michelle Talmadge) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6