ProSieben 22:10 bis 22:35 Comedyserie Two and a Half Men Riech mal am Schirmständer USA 2005 2016-12-14 23:55 16:9 HDTV Alan steht eine Darmspiegelung bevor. Um ihn ein wenig abzulenken, schlägt sein Bruder Charlie ihm einen Ausflug nach Las Vegas vor - Alan ist begeistert. Doch dann kommt alles anders, denn Alan ist nicht in der Lage, für sich und Jake einen Koffer zu packen. Kurz vor der Abreise muss sich Jake übergeben. Seine Mutter Judith erfährt telefonisch von seinem Unwohlsein und von der geplanten Reise und erscheint sofort, um Alan und Charlie eine gehörige Standpauke zu halten ... Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith) Holland Taylor (Evelyn Harper) Conchata Ferrell (Berta) Suzanne Whang (Anesthesiologist) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Don Foster, Susan Beavers Kamera: Steven Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman