ProSieben 05:10 bis 05:30 Comedyserie Mike & Molly Das H-Wort USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mikes Mutter Peggy hat einen Verehrer. Es handelt sich um den charmanten Dennis, einen Mann aus ihrer Kirchengemeinde. Als er aus heiterem Himmel die Frage stellt, wann Mike und Molly heiraten werden, sind die beiden zunächst sprachlos. Mike erklärt, dass sie noch lange nicht so weit sind, während Molly schon in absehbarer Zukunft heiraten und Kinder haben will. Schon bald fühlt sich Mike überfordert und zieht sich von Molly zurück ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Rondi Reed (Peggy) Cleo King (Grandma) Originaltitel: Mike & Molly Regie: James Burrows Drehbuch: Mark A. Roberts, Alan J. Higgins Kamera: Gary Baum Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman