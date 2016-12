NDR 22:00 bis 22:30 Comedyserie Der Tatortreiniger Sind Sie sicher? D 2016 Untertitel HDTV Neue Staffel Merken In drei neuen Folgen schwingt Bjarne Mädel als Tatortreiniger Schotty den Mop. Zum Auftakt gerät der in einer Consulting-Firma mit Geschäftsführer Grimmehein aneinander. Der Despot findet ein geradezu teuflisches Vergnügen daran, seine Mitarbeiter an ihre Belastungsgrenze zu treiben. Dem abgebrühten Schotty können dessen Psychotricks nichts anhaben. Oder etwa doch? – Mittwochs In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bjarne Mädel (Schotty) Sebastian Blomberg (Maximilian Grimmehein) Katrin Wichmann (Katrin Mainert) Rafael Stachowiak (Gero Petersen) Originaltitel: Der Tatortreiniger Regie: Arne Feldhusen Drehbuch: Mizzi Meyer Kamera: Eric Ferranti