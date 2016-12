ZDF neo 22:30 bis 23:10 Reportage Wie sexistisch sind wir? Das Experiment D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Übergriffe auf dem Oktoberfest, ein Klaps auf den Po, zweideutige Sprüche vom Chef Sexismus hat viele Gesichter und existiert in Deutschland nicht erst seit der Silvesternacht 2015. Doch seit den Vorfällen in Köln, Hamburg und anderen deutschen Städten ist das Thema verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Mit dem Zweiteiler "Wie sexistisch sind wir?" wollen wir herausfinden, was Sexismus überhaupt ist. Welche Formen von Sexismus gibt es? Wo kommt er her? Prof. Dr. Julia Becker ist Expertin für Sexismus. Sie forscht an der Universität Osnabrück unter anderem zu den Themen Vorurteile und Sexismus. Auf ihren Feldstudien fußen die Experimente im Film. 18 Probanden wurden nach Hamburg eingeladen, um an einer vermeintlichen Marktforschungsstudie teilzunehmen. Was sie nicht wussten: Sie sollten heimlich getestet werden, wie sie auf sexistische Äußerungen reagieren. Dazu wurden in die Gruppen Schauspieler inkognito eingeschleust, die die Probanden mit ihren Äußerungen sexistisch angingen. Das Ergebnis im Film deckt sich mit dem von Prof. Becker: Frauen wie Männer sagen zwar von sich, dass sie sich gegen sexistische Äußerungen zur Wehr setzen würden. In der Realität lassen sie sich aber unglaublich viel gefallen - aus Scham und aus Angst. Bei den Experimenten wurde das Filmteam von Sabine Sommer unterstützt. Sie ist Sozialpädagogin und Historikerin sowie eine erfahrene Trainerin für die Bereiche Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und Antirassismus. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Julia Becker, Sabine Sommer Originaltitel: Wie sexistisch sind wir?