ZDF neo 17:00 bis 18:35 Krimi Columbo Des Teufels Corporal USA 1974 Untertitel HDTV Colonel Rumford glaubt, das Ende seiner Zeit an der Militärakademie stehe bevor, als ihm der Vorsitzende Haynes erzählt, dass das Ausbildungszentrum der Army zu einem College umgebaut werden soll. Da Rumford sich ein Leben ohne das Militär aber nicht mehr vorstellen kann, greift er zu drastischen Mitteln, um Haynes zu stoppen. Columbo muss schwere Geschütze auffahren, um Rumford zu überführen. Schauspieler: Peter Falk (Lt. Columbo) Patrick McGoohan (Col. Lyle C. Rumford) Burr DeBenning (Capt. Loomis) Madeleine Thornton-Sherwood (Fräulein Brady) Tom Simcox (William Haynes) Mark Wheeler (Roy Springer) Bruce Kirby Sr. (Sgt. Kramer) Originaltitel: Columbo Regie: Harvey Hart Drehbuch: Howard Berk Kamera: Jack Priestly Musik: Bernardo Segall Altersempfehlung: ab 12