ZDF neo 10:45 bis 11:30 Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 110 Schöne Aussichten D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Auf dem Bunker am Heiligengeistfeld sprüht Designer Jan Büttner eine Liebesbotschaft für seine Freundin an die Wand. Sie muss miterleben, wie Jan auf dem Bunker von der Leiter fällt. Hannes hat sich auf ein interessantes Date mit Nadine eingestellt. Da taucht der coole Alex auf und will den Konkurrenten mit seinen Knallkörpern ausstechen. Doch als Alex einen Riesenkracher hochgehen lässt, geschieht ein schweres Unglück. Der Hafenarbeiter Wolf Brüggemann schleppt sich trotz Krankheit zur Arbeit im Containerhafen, weil er Angst hat, sonst seinen Job zu verlieren. Als er in seiner schweren Transportmaschine ohnmächtig wird, fährt er einen Kollegen an. Die Rettungsflieger sind sofort zur Stelle. Brüggemanns Chef schickt den erschöpften Mitarbeiter nach Hause, doch auf dem Heimweg bricht dieser endgültig zusammen. Wollcke hat die Einweihungsfeier im neuen Haus geplant. Doch ein dummes Missgeschick droht den ganzen Abend ins Wasser fallen zu lassen. Alle fragen sich zudem, ob Jonny eingeladen wird. Denn Wollcke ist nach wie vor wegen der Kreditangelegenheit sauer auf den jungen Kollegen. Sabine kommt von ihrem Wochenendtrip zurück - sie war mit Oberst Brandt auf Sylt. Blank will natürlich wissen, wie es war. Schauspieler: Marlene Marlow (Sabine Petersen) Nicolas König (Jens Blank) Oliver Hörner (Jan Wollcke) Patrick Wolff (Jonny von Storkow) Hansi Jochmann (Christa Brüggemann) Luise Bähr (Anne Grewe) Uwe Rohde (Wolf Brüggemann) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Donald Kraemer Drehbuch: Andreas Kuntoff Musik: Axel Donner