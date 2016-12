Das Erste 02:10 bis 03:48 Drama Powder Blue - Am Ende bleibt Liebe USA 2009 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In der Kälte des vorweihnachtlichen Los Angeles kreuzen sich die Wege von vier einsamen Menschen. Der todkranke Gangster Jack (Ray Liotta) kommt nach 25 Jahren aus dem Gefängnis und besucht seine Tochter Rose-Johnny (Jessica Biel), bei der er einiges gutzumachen hat. Unterstützung könnte die alleinerziehende Mutter tatsächlich gebrauchen, muss sie doch in einem schummrigen Striplokal tanzen, um die Krankenhauskosten für ihren komatösen Sohn (Chandler Canterbury) aufbringen zu können. Die Hilfe ihres zwielichtigen Vaters, mit dem sie gebrochen hat, lehnt sie dankend ab. Als auch noch ihr Hund wegläuft, ist sie am Ende. Sie ahnt nicht, dass der herumstreunende Vierbeiner von dem schüchternen Leichenwäscher Qwerty (Eddie Redmayne) angefahren wurde, der das Tier aus Mitleid gesund pflegt. Dank einer Suchanzeige findet er bald auch die Hundebesitzerin - und damit zugleich die Frau seines Lebens. Nur beruflich läuft es nicht gut für Qwerty, denn auf seinem Bestattungsunternehmen lasten drückende Schulden. Der ungewöhnliche Auftrag eines mehr als seltsamen Kunden könnte die finanzielle Pleite abwenden: Charlie (Forest Whitaker), der einst aus Liebe zu einer Frau das Priesteramt niederlegte, sieht nach deren Unfalltod keinen Sinn mehr im Leben. Für den Katholiken kommt Selbstmord aber nicht in Frage, deshalb sucht er nicht nur einen Sarg, sondern auch jemanden, der ihn dort hineinbefördert. Dafür bietet er dem verdutzten Bestatter Qwerty 50.000 Dollar. Mit seinen berühmten "Short Cuts" zeigte Robert Altman, wie scheinbar unzusammenhängende Geschichten sich meisterhaft zu einem Episodenfilm verknüpfen lassen. Paul Haggis ('L.A. Crash') und Paul Thomas Anderson ('Magnolia') folgten seinem Beispiel. Auch Timothy Linh Bui, bislang vor allem Drehbuchautor und Produzent, führt in "Powder Blue - Am Ende bleibt Liebe" getrennte Handlungsstränge schlüssig zusammen. In Sachen Besetzung steht sein poetisches Drama den prominenten Vorbildern in nichts nach. Oscar-Preisträger Forest Whitaker verkörpert den vom Glauben abgefallenen Priester Charlie mit physischer Präsenz. Eddie Redmayne und Jessica Biel harmonisieren als Paar. Ray Liotta nimmt man den melancholischen Gangster Jack in jeder Szene ab, und das Martyrium der transsexuellen Prostituierten Lexus geht dank Alejandro Romero unter die Haut. Als langhaarigen Stripclub-Besitzer Velvet Larry sehen wir Patrick Swayze, der in dieser düsteren Hommage an die "City of Angels" seine letzte Rolle spielte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Biel (Rose Johnny) Ray Liotta (Jack Doheny) Forest Whitaker (Charlie) Patrick Swayze (Velvet Larry) Eddie Redmayne (Qwerty Doolittle) Lisa Kudrow (Sally) Kris Kristofferson (Randall) Originaltitel: Powder Blue Regie: Timothy Linh Bui Drehbuch: Timothy Linh Bui Kamera: Jonathan Sela Musik: Didier Rachou Altersempfehlung: ab 12