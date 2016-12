Das Erste 05:00 bis 05:30 Magazin FAKT Das MDR Magazin Armutsfalle Teilzeitjob - Warum vor allen Dingen Frauen betroffen sind / Maßlose Raumüberwachung - Wie Geheimdienste Unternehmen und Behörden ausspionieren / Ungeliebte Nager - Warum Ratten nicht konsequent bekämpft werden können D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Was Politik und Gesellschaft in ganz Deutschland umtreibt, Defizite, Verkrustungen: FAKT aus Leipzig kümmert sich darum, auch jenseits der Grenzen. Undogmatisch in Form und Inhalt. Nah an den Menschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Kausch Originaltitel: FAKT

