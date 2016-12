Disney Channel 23:15 bis 23:45 Comedyserie Immer wieder Jim Weihnachten mit Hindernissen USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Jim stößt im Parkhaus eines Kaufhauses mit einem anderen Auto zusammen. Dem Wagen entsteigt ein Weihnachtsmann-Darsteller in vollem Kostüm. Ein Wort gibt das andere, und schließlich verpasst Jim seinem Kontrahenten einen ordentlichen Fausthieb. Dummerweise kommen ausgerechnet in diesem Moment seine Kinder dazu. Sie glauben, dass Jim den echten Weihnachtsmann geschlagen hat - und natürlich fürchten sie, dass der sie in diesem Jahr deswegen nicht beschenken wird . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Belushi (Jim) Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) Conner Rayburn (Kyle) Originaltitel: According to Jim Regie: Philip Charles Mackenzie Drehbuch: Tim Kazurinsky Kamera: George Mooradian Musik: James Belushi