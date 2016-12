Disney Channel 22:00 bis 22:25 Comedyserie Dharma & Greg Attraktive Nachhilfe Teil 1 USA 2001 Stereo HDTV Merken Als Dharma für ihren Freund Donald Vorlesungen am College besucht, kommt sie auf den Geschmack: Jetzt will sie auch studieren. Doch zuallererst muss sie dafür ihren High School-Abschluss nachholen. Sie bittet Greg, mit ihr für die Prüfung zu lernen, doch dieser hat keine Zeit. Also sucht sich Dharma einen Nachhilfelehrer, den sie in Form von Professor Charlie findet, und gibt ihm zum Ausgleich dafür Yogastunden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenna Elfman (Dharma Finkelstein Montgomery) Thomas Gibson (Greg Montgomery) Shae D'Lyn (Jane) Joel Murray (Pete Cavanaugh) Mimi Kennedy (Abby O'Neil) Alan Rachins (Larry Finkelstein) Mitchell Ryan (Edward Montgomery) Originaltitel: Dharma & Greg Regie: Chuck Lorre Drehbuch: Chuck Lorre, Dottie Dartland Zicklin, Don Foster, Sid Youngers Musik: Dennis C. Brown