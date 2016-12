Disney Channel 14:00 bis 14:30 Comedyserie Liv und Maddie Folge: 37 Der Kochwettbewerb USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken Um ihre Note in Hauswirtschaftslehre zu verbessern, muss Maddie den Clodfelter Kochwettbewerb gewinnen. Joey überredet derweil Pete eine ganze Reihe neuer Vereine in der Schule zu sponsern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dove Cameron (Liv Rooney / Maddie Rooney) Joey Bragg (Joey Rooney) Tenzing Norgay Trainor (Parker Rooney) Kali Rocha (Karen Rooney) Benjamin King (Pete Rooney) Jimmy Bellinger (Artie Smalls) Emmy Buckner (Liv 2) Originaltitel: Liv and Maddie Regie: Andy Fickman Drehbuch: Danielle Hoover, David Monahan