Disney Channel 10:50 bis 11:20 Trickserie Die 7Z Die Zauberpanne / Bing-Bong-Bohnen USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken (a)Seppel tritt als Zauberkünstler auf. Leider verwandelt er dabei seinen Assistenten Schlafmütz versehentlich in einen gefährlichen Bären. (b) Die Bing-Bong-Glocke scheint zu klemmen, denn sie läutet ununterbrochen. Um das Problem zu lösen, klettern die 7Z die Bohnenstange hinauf bis ins Königreich der Wolken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The 7D Regie: Charles Visser, Alfred Gimeno, Jeff Gordon