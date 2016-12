BR Fernsehen 04:40 bis 05:25 Magazin Kontrovers Kreditkartenbetrug: Langfinger mit Handy und Antenne / Weihnachtspost - Schlange stehen für die Bescherung / Gewaltexzesse - Notaufnahmen in Not / Nachgehakt - Kinderheime, Salmonellen und mehr ... / Die Story - Hinter den Kulissen der Macht / Nachschlag: Was sonst noch geschah ... D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Kreditkartenbetrug: Langfinger mit Handy und Antenne - Neue Kreditkarten muss man jetzt gar nicht mehr zücken, um zu bezahlen. Voraussetzung: Sie haben ein Wlan-Zeichen. Doch das Logo mit dem Punkt und drei Halbkreisen steht in dem Fall nicht für Komfort, sondern für Gefahr. Ohne die Karte zu berühren, können Kriminelle die Karte auslesen, auf fremde Kosten bezahlen und sogar ganze Identitäten klauen. Kontrovers über eine Schattenseite der schönen neuen Onlinewelt. Weihnachtspost - Schlange stehen für die Bescherung - Alle Jahre wieder: Postkunden klagen über das vorweihnachtliche Zustellchaos. Dabei hat das Unternehmen extra 10.000 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, um alle Päckchen rechtzeitig zustellen zu können. Doch das funktioniert trotzdem oft nicht. Hilft nur der Gang zur Post, um das Paket selbst abzuholen. Dort heißt es dann häufig: Schlange stehen. Was steckt dahinter? Und warum trifft die Wut der Kunden meistens die Falschen? Gewaltexzesse Notaufnahmen in Not Deeskalationstraining, Sicherheitsdienst, Wachhund, Videoüberwachung - Standardausstattung in manchen Notaufnahmen. Patienten gehen immer öfters auf diejenigen los, die ihnen eigentlich helfen wollen: auf Ärzte, Krankenschwestern und -pfleger. Auch Rettungssanitäter, Polizisten und Feuerwehrleute klagen über zunehmende Gewalt. Oft sind Waffen und Drogen im Spiel. Kontrovers über eine ganz normale Nacht in der Notaufnahme ... Nachgehakt Kinderheime, Salmonellen und mehr ... Kontrovers hakt nach: Werden geistig behinderte Kinder im Freistaat immer noch weggesperrt? Wie genau schauen Bayerns Behörden inzwischen hin, wenn Eier mit Salmonellen verseucht sind? Verkaufen Discounter weiterhin gesundheitsschädliche Blutzuckermessgeräte? Nur drei von zahlreichen Recherchen, über die wir berichtet haben. Am Jahresende ziehen wir Bilanz: Hat sich etwas verbessert? Die Story Hinter den Kulissen der Macht So etwas gab es im Landtag noch nie. Die Abgeordneten debattieren - von Donnerstag bis Freitag, Tag und Nacht. Am Ende, ganz früh am Freitag, verabschiedet das Parlament das umstrittene Integrationsgesetz. Ein Kräftemessen zwischen Opposition und Regierung, das nicht nur Volksvertretern an die Substanz ging. Kontrovers hat Menschen begleitet, die hinter den Kulissen die historische Marathondebatte erst möglich gemacht haben. Nachschlag: Was sonst noch geschah ... Nicht nur die großen Geschichten sind es wert, erzählt zu werden. Manchmal sind es auch die am Rande. Über verirrte und verwirrte Politiker, erstaunliche Auftritte und Fehltritte. Der Nachschlag mit den Highlights der Woche! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Bachmann Originaltitel: Kontrovers