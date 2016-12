BR Fernsehen 23:30 bis 01:15 Actionfilm The Book of Eli - Der letzte Kämpfer USA 2010 Dolby 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Dritten Weltkrieg ist die Erde ein unwirtliches Ödland. Der Einzelgänger Eli ist einer der wenigen Überlebenden, die die Welt noch in ihrem früheren Zustand kannte. Seit 30 Jahren zieht er durch das verwüstete Amerika. In seinem Rucksack versteckt er ein mysteriöses Buch, das er an einen sicheren Ort bringen möchte. Als der skrupellose Carnegie von dem Buch erfährt, beschließt er, Eli das kostbare Werk zu stehlen und setzt seine Männer auf dessen Fährte. Eli weiß sich jedoch zu wehren. 30 Jahre ist es her, dass der "Große Krieg" die Erde verwüstet hat und ein Loch in die Ozonschicht gerissen hat. Seitdem leiden die Überlebenden unter der unerbittlichen Sonneneinstrahlung. Geld hat in dieser postapokalyptischen Welt seinen Wert verloren. Wasser ist nun das kostbarste Gut, Alltagsgegenstände werden als Tauschobjekte gehandelt, in vielen Landstrichen kommt es immer wieder zu Fällen von Kannibalismus. Eli, der als einsamer Wanderer zu Fuß Amerika durchquert, kannte die Welt vor der Katastrophe noch. Mit sich trägt er ein Buch, das aus dieser untergegangenen Welt stammt und dem eine große Macht über Menschen nachgesagt wird. Als der Unternehmer Carnegie, der mit seinen Männern über eine korrupte Wüstenstadt herrscht, von dem Buch erfährt, beschließt er, es dem Neuankömmling zu stehlen. Doch Eli ist in den Jahren seiner Wanderschaft zu einem Überlebenskünstler geworden und flieht zusammen mit Carnegies Ziehtochter Solara aus der Stadt. Carnegie und seine Männer nehmen die Verfolgung auf. Die beiden Brüder Allen und Albert Hughes, die mit dem Sozialdrama "Menace II Society" bekannt wurden und mit der düsteren Comicadaption "From Hell" bereits erste Erfahrungen mit einem apokalyptischen Szenario gesammelt haben, inszenierten mit "The Book of Eli" einen mit zahlreichen Verweisen auf religiöse Mythen und die Filmgeschichte angereicherten Endzeitfilm. Ihr mit dem zweifachen Oscar-Preisträger Denzel Washington ("Glory", "Training Day") prominent besetzter Film zitiert Klassiker wie den australischen Kultfilm "Mad Max" (1979) und Sergio Leones "Es war einmal in Amerika" (1984), die Italowestern der 1960er- und 70er-Jahre ebenso wie die japanischen Samuraifilme, die ab den 1960er-Jahren über den blinden Schwertkämpfer Zatoichi entstanden. Die eindrucksvollen und durch Farbfilter verfremdeten Bilder von Kameramann Don Burgess tragen maßgeblich zur eindrucksvollen Atmosphäre des Films bei. Zur prominenten Besetzung zählen neben Denzel Washington in der Hauptrolle Gary Oldman, Mila Kunis, Malcolm McDowell sowie der US-amerikanische Sänger und Gelegenheitsschauspieler Tom Waits. "Es gibt einige gute Gründe, sich 'The Book of Eli' anzusehen. Die liebevoll komponierten Actionsequenzen zum Beispiel, der wie immer souveräne Denzel Washington oder die überaus amüsante Episode bei dem alten Ehepaar. Wer immer noch überraschende Schlusswendungen a la M. Night Shyamalan mag, könnte auch auf seine Kosten kommen." (Daniel Sander, Spiegel Online 18.02.2010) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Denzel Washington (Eli) Gary Oldman (Carnegie) Mila Kunis (Solara) Malcolm McDowell (Lombardi) Jennifer Beals (Claudia) Ray Stevenson (Redridge) Tom Waits (Mechaniker) Originaltitel: Book of Eli Regie: Albert Hughes, Allen Hughes Drehbuch: Gary Whitta Kamera: Don Burgess Musik: Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne Altersempfehlung: ab 16