MTV 14:15 bis 14:40 Show The Hills Eine letzte Chance USA 2008 Merken Seit ihrem New York-Trip hat Whitney eine neue Affäre mit Jay. Nachdem Holly bei Heidi ausziehen musste, weint sie sich bei Lauren aus. Als Audrina und Justin einen Tag in Venice Beach relaxen, fragt Justin, ob Audrina nicht mit ihm einen Trip nach Mexiko machen müsste. Und Audrina fällt kein Grund ein, warum sie nein sagen sollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Conrad (Herself) Audrina Patridge (Herself) Whitney Port (Herself) Heidi Montag (Herself) Lo Bosworth (Herself) Justin Brescia (Himself) Holly Montag (Herself) Originaltitel: The Hills Regie: Hisham Abed Drehbuch: Sean Travis Musik: Jon Ernst