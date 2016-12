NDR 11:00 bis 11:30 Regionales Hallo Niedersachsen Schlachthof-Leiharbeiter: Subunternehmer will Festanstellung verhindern / General-Abrechnung im Landtag: Der Doppelhaushalt 2017 und 2018 / Neues Logistikzentrum: Amazon will mehr als 1.000 neue Jobs schaffen / Die "Hallo"-Adventsaktion: Ihre Fragen zu Niedersachsen D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Täglich beobachtet das Regionalmagazin das aktuelle Geschehen in Niedersachsen und berichtet über politische und kulturelle Ereignisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marlis Fertmann Originaltitel: Hallo Niedersachsen