TNT-Serie 17:15 bis 18:00 Mysteryserie Pretty Little Liars Die Sache mit Jenna USA 2010 16:9 Merken Die vier Teenager Aria, Emily, Spencer und Hanna müssen sich mit einem schrecklichen Vorfall aus ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, als die erblindete Jenna Cavanaugh nach Rosewood an ihre alte Schule zurückkehrt. Außerdem werden neue Fragen zu der Nacht aufgeworfen, in der Alison spurlos verschwunden ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Bianca Lawson (Maya St. Germain) Laura Leighton (Ashley Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Liz Friedlander Drehbuch: I. Marlene King, Maya Goldsmith Kamera: Dana Gonzales Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12