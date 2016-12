Spiegel Geschichte 16:45 bis 17:40 Dokumentation Auf den Spuren der Wikinger GB 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Die Wikinger waren nicht nur raubeinige Piraten und geschäftstüchtige Händler. Der Historiker Neil Oliver will herausfinden, wie die Wikinger zu Entdeckern und Königen wurden und wie sie im Norden ein großes Königreich errichteten. Dazu reist er zunächst nach Bergen und folgt von dort den Seerouten der jungen Norweger, die ihr Land zwischen Bergen und Fjorden verließen, weil es dort für sie nicht genug zum Leben gab. Nur nach der Sonne navigierend zogen die Seeleute in kurzen, breiten Booten bis an die Grenzen der ihnen bekannten Welt - und darüber hinaus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Vikings Altersempfehlung: ab 12