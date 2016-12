Classica 04:30 bis 05:35 Dokumentation Musikarchiv - Artur Rubinstein/Emil Gilels GB 2010 Stereo 16:9 Merken Historische Aufnahmen mit den Pianisten Artur Rubinstein (1887-1982) und Emil Gilels (1916-1985). Das Programm: Frédéric Chopin, Klavierkonzert Nr. 2 f-Moll op. 21. Artur Rubinstein (Klavier), Israel Philharmonic Orchestra, Leitung: Zubin Mehta. Aufgenommen am 9. Juni 1968 in der Royal Festival Hall, London. - Edvard Grieg, Klavierkonzert a-Moll op. 16. Emil Gilels (Klavier), London Symphony Orchestra, Leitung: Colin Davis. Aufgenommen am 29. Juli 1979 in der Royal Albert Hall, London. In Google-Kalender eintragen Musik: Frédéric Chopin, Edvard Grieg