Classica 20:15 bis 01:00 Oper Wagner, Götterdämmerung E 2009 Stereo 16:9 Aus dem Palau de les Arts "Reina Sofía", Valencia: "Götterdämmerung" von Richard Wagner (1813-1883). Musikalische Leitung: Zubin Mehta - Inszenierung: Carlus Padrissa/La Fura dels Baus. Mit Lance Ryan (Siegfried), Jennifer Wilson (Brünnhilde), Matti Salminen (Hagen), Franz-Josef Kapellmann (Alberich). "Dass man sich mal wie in der Bildwelt eines Computerspiels fühlt, mal in einem Science-Fiction-Film und mal in einem Fantasy-Abenteuer, ist nur die zeitgemäße Übersetzung dessen, was Wagner im Ring angelegt hat" (Fono Forum). Schauspieler: Lance Ryan (Siegfried) Jennifer Wilson (Brünnhilde) Matti Salminen (Hagen) Franz-Josef Kapellmann (Alberich) Elisabete Matos (Gutrune) Catherine Wyn-Rogers (Waltraute) Originaltitel: Wagner, Götterdämmerung Musik: Richard Wagner