KI.KA 11:10 bis 11:35 Trickserie Yakari Die Fährte des Pumas / Die Legende vom Weißen Raben F 2005-2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die Fährte des Pumas: Yakari befreit einen Puma aus einer Falle, ohne zu ahnen, dass Stolze Wolke sie gelegt hat. Nun verlangt der Jäger Widergutmachung und fordert, dass Yakari ihm hilft, die Fährte des Pumas wiederzufinden. Yakari willigt ein, um zu verhindern, dass Stolze Wolke den Puma doch noch erlegen kann. Dazu holt er sich Hilfe von Krickrack, dem Raben, der sich bereit erklärt, die Spuren des Tiers zu verwischen. Als Stolze Wolke bei einem Sprung über einen Graben seinen Medizinbeutel verliert, entdeckt Yakari die Holzfigur eines Pumas darin. Also ist der Puma das Totem des reizbaren Jägers! Warum aber sollte Stolze Wolke ein Tier töten wollen, das ihn beschützt? Die Legende vom Weißen Raben: Ein Schwarm Raben macht die Gegend unsicher. Im Lager stehlen sie zum Trocknen aufgehängte Beeren, mit denen Schmuck gefärbt werden sollte. Sie stören das Flughörnchen bei der Suche bei den Wintervorräten und ziehen den kleinen Biber Lindenbaum auf. Doch Yakari hat bereits einen Plan, sie loszuwerden. Er kann den Raben Krickrack dazu bringen, sich das Gefieder weiß zu färben um den legendären Weißen Raben zu spielen, dem jeder Rabe gehorchen muss. Doch statt den Schwarm zu vertreiben, findet Krickrack schnell Gefallen daran, jeden Wunsch erfüllt zu bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Mia Diekow (Yakari) Marc Seidenberg (Kleiner Donner) Patrick Bach (Kleiner Dachs) Julia Fölster (Regenbogen) Wolf Frass (Großer Adler) Originaltitel: Yakari Regie: Xavier Giacometti Drehbuch: M.-Luz Drouet, C. Le Roux, S. Melchior-Durand, E. Rondeaux, M. Coulon, M. Mamoud