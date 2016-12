KI.KA 20:35 bis 21:00 Dokumentation Band Camp Berlin Vom Regnen und Rappen D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Vom Regnen und Rappen: Große Vorfreude bei den INGREDIENTS: Als VIP-Gäste auf dem Hurricane Festival im niedersächsischen Scheeßel sehen Lissi, Luca, Leo, Marcel und Julian einem Wochenende voller bekannter Bands und toller Musik entgegen. Backstage sind die Fünf zudem mit AberHallo verabredet, "Deutschlands bester Schülerband 2016", die gemeinsam mit den INGREDIENTS die Bühne auf der Musikmesse Music China in Shanghai rocken soll. Entsprechend groß ist die Aufregung, als die Band in den Bus von Tourmanager Carsten Gräser steigt und Richtung Norden aufbricht. Kaum jedoch, dass die Band ihre WG hinter sich gelassen hat, verdüstert sich der Himmel und Gewitterwarnungen machen die Runde. Auf dem Gelände des Hurricane Festivals angekommen, zeigt sich, dass schon am Vortag kräftige Regenschauer ihre Spuren hinterlassen und die Plätze vor den Bühnen in große Matschfelder verwandelt haben. Ob der Plan der INGREDIENTS dennoch aufgeht, neben AberHallo auch weitere Acts zu treffen? Zurück in Berlin bekommt die Band die exklusive Gelegenheit, ihre Stücke einem Erfolgsproduzenten-Trio vorzustellen: Die INGREDIENTS treffen auf Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Daniel Faust, die aktuell an der Musical-Show "Bibi & Tina" arbeiten und Künstlerinnen wie Sarah Connor betreuen. Im Berliner Studio gilt es für Leo, Lissi, Julian, Marcel und Luca erneut ihr Können unter Beweis zu stellen und mit der Akustikversion eines eigenen Songs zu punkten. Zum Einstieg in die Studio-Session gibt Daniel einen kleinen Einblick in "Bibis und Tinas" Hip-Hop-Welten. Der "Mädchen gegen Jungs"-Rap bringt Sängerin Lissi auf ganz neue musikalische Gedanken? Band-Tipp dieser Folge: AnnenMayKantereit zum Thema "Auf neue Song-Ideen kommen" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Band Camp Berlin