KI.KA 20:10 bis 20:35 Dokusoap Die Mädchen-WG Sommer. Sonne. Elternfrei. D 2016 Die WG on Tour: Jolina, Kaya, Luna, Natalie und Serena sind heute in den Bergen rund um den Gardasee unterwegs. Und übernachtet wird nicht in der gemütlichen Villa, sondern im Zelt! In Folge 15 wartet außerdem in den Bergen eine besondere Herausforderung auf die WG-Mädchen: Ein anspruchsvoller Kletterparcours! Ob alle fünf den Weg nach oben schaffen? Endlich unabhängig und erwachsen und der erste Urlaub ohne Eltern. Einmal nur das tun, worauf man wirklich Lust hat, ohne Rücksicht auf Erwachsene. Für fünf Mädchen geht dieser Traum in Erfüllung. In der Mädchen-WG haben sie die Chance, einen Monat lang das Leben ohne Eltern auszuprobieren. Originaltitel: Die Mädchen-WG Regie: Tobias Zydra Drehbuch: Georg Bussek, Tobias Zydra