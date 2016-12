KI.KA 16:50 bis 17:35 Trickserie Geronimo Stilton Der Monster-Gockel / Cheeseraker - Streng geheim I, CDN 2009-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Monster-Gockel: Geronimo möchte endlich einmal einen ruhigen Abend mit der Familie verbringen und geht ins Theater. Auf dem Programm steht "Romano und Juliana", ein berühmtes Stück des Dramatikers William Shakescheese. Die Vorstellung wird jedoch jäh unterbrochen, als ein Ungetüm in der Gestalt eines riesigen Hahns auf die Bühne springt und die Zuschauer erschreckt. Schon steckt Geronimo mitten in einem neuen Fall. Von Regisseur Olivier erfährt er, dass es sich nicht um den ersten Zwischenfall handelte. Seitdem dieses Ungetüm immer wieder auftaucht, bleiben die Zuschauer weg, und dem Theater droht die Schließung. Auch Anne Rattaway, der Star des Ensembles, liebäugelt mit der Kündigung. Geronimo ist sich sicher, dass kein übernatürliches Wesen hinter den Zwischenfällen steckt. Aber wer könnte von einer Schließung des Theaters profitieren? Der Besitzer Pecorino, der an der Stelle ein Shopping Center eröffnen will? Oder die Jungschauspielerin Emma, auf die Effeff ein Auge geworfen hat, und die nur allzu gerne die Hauptrolle des Stücks übernehmen würde. Cheeseraker - Streng geheim: Als Thea einen Weltrekordversuch im Paragliden unternimmt, verliert Effeff die Kontrolle über die Megamaus, mit der er Thea zieht. Auch Geronimo und Benjamin sind mit an Bord. Das Gefährt der Stiltons droht zu sinken, doch dann werden sie gerade noch rechtzeitig von der mysteriösen Geschäftsmaus Grax gerettet, die zufällig mit ihrer riesigen Motoryacht in der Gegend unterwegs ist. Grax gibt sich höflich und lädt Geronimo und die anderen ein, sie zum nächsten Hafen zu bringen. Grax ist ein vollendeter Gastgeber. Doch als er den Stiltons seine neueste Erfindung, einen ekligen synthetischen Käse namens Graxembert anbietet, wird Geronimo schnell klar, dass Grax komplett wahnsinnig sein muss. Eine Annahme, die sich bestätigt, als sich herausstellt, dass sich an Bord der Yacht eine startbereite Trägerrakete mit einem Satelliten befindet, dessen Laserstrahl alle Käsevorräte der Welt vernichten kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geronimo Stilton Regie: Guy Vasilovich Musik: R. Le Pennec, Valmont