Dr. Berger zieht ins Internat. Pippi und Kathi haben unterschiedliche Ideen, wie sich die schulischen Leistungen wieder bessern können. Jannis glaubt, Lejla hätte ihn verraten. Dr. Berger reicht es mit den Gruselgeschichten und zieht zu Finns Erleichterung ins Internat. Berger vermutet hinter den seltsamen Vorkommnissen Schülerstreiche. Tatsächlich erleben die Einsteiner die erste Nacht seit Wochen ohne seltsame Geräusche. Finn atmet auf. Endlich kann er wieder beruhigt schlafen. Aber ist das wirklich das Ende des Spuks auf Einstein? Die Leistungen der Einstein Schüler haben erschreckend abgenommen. Berger zitiert die beiden Schülersprecherinnen ins Direktorat. Sie sollen sich etwas einfallen lassen. Doch von Pippis Idee, Lerngruppen zu bilden, hält Kathi so gar nichts. Es muss doch einen einfacheren Weg geben an gute Noten zu kommen. Jannis glaubt, Lejla hätte den Mitschülern verraten, dass sein Vater obdachlos ist. Er gerät so in Rage, dass er Lejla gegenüber beinahe handgreiflich wird?Daphnes Überraschung für Orkan droht zu platzen. Jannis lädt seine Mitschüler in das Haus seiner Arbeitgeber ein. Lotta versteht den Hype um Frau Falk nicht. Daphne ist glücklich mit Orkan und will ihn mit einem BMX-Rad überraschen. Natürlich alles ganz geheim und hinter seinem Rücken. Orkan interpretiert die Heimlichtuerei und das Getuschel zwischen Daphne und ihren Freundinnen aber falsch. Er denkt sofort, Daphne hat einen Anderen. Es kommt zum Streit. Daphne ist super sauer. Jannis braucht Geld um den Schein des reichen Unternehmer- Sohnes zu wahren und putzt deshalb bei einem reichen Paar. Als die beiden im Urlaub sind, lädt Jannis seine Mitschüler in die Villa ein und behauptet es wäre das Haus seiner Tante. Alle sind beeindruckt. Nur Lejla weiß Bescheid und ist enttäuscht von Jannis, was sie ihn auch spüren lässt. Lotta kann Frau Falk nicht leiden. Und dass alle ihre Mitschüler total von Frau Falk begeistert sind, ist Lotta ein absolutes Rätsel. Als Frau Falk sie auch noch auffordert, einen Monolog vor der ganzen Klasse zu halten, packt Lotta ihre ganze Wut in den Vortrag. Alle sind tief beeindruckt von Lotta. Auch Frau Falk. Damit hatte Lotta nun gar nicht gerechnet. Schauspieler: Johna Fontaine (Daphne) Flavius Budean (Orkan) Noah Alibayli (Henk) Yannick Rau (Dominik) Ada Lüer (Mila) Luna Kuse (Martha) Timon Würrihausen (Finn) Originaltitel: Schloss Einstein Regie: Markus Dietrich, Irina Popow, Frank Stoye, Severin Lohmer, Theresa Braun Drehbuch: Christiane Bubner, Dana Bechtle-Bechtinger, Michael Demuth, Andreas Kaufmann, Monika Weng Musik: Andreas Bicking, Tonbüro Berlin, Titellied: Franz Bartzsch