KI.KA 08:00 bis 08:20 Kindersendung Sesamstraße D, USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ernie und Bert campen in ihrem Hinterhof. Ernie kann nicht einschlafen, weil er so viele Geräusche hört. Da gibt es nur eine Lösung: Max Raabe muss her. Er singt für die beiden seinen Song "Schlaflied" in einer Sesamstraßen-Version. Daraufhin schläft Ernie ein. Und Bert ist vor lauter Verzückung über das Lied hellwach. Ein Huhn hat ein Problem: Es kommt nicht über die Chinesische Mauer hinüber. Ein Fall für Supergrobi 2.0! Und Elmo, das kleine rote Monster, verabschiedet sich heute in verschiedenen Sprachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sesamstraße Regie: Dirk Nabersberg, Jojo Wolff

