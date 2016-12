3sat 14:00 bis 14:45 Dokumentation Das Geheimnis der Buckelwale D 2005 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Über 8000 Buckelwale, mehr als die Hälfte der Weltpopulation, kommen jedes Jahr im Winter von Alaska quer durch den Pazifik in die Gewässer von Hawaii. Dort wollen sie sich paaren und ihre Jungen zur Welt bringen. In dieser Zeit liefern sich die Säugetiere wilde Verfolgungsjagden und lassen ihre berühmten Gesänge hören. Der Film erzählt vom Zusammentreffen der einzigartigen Meeressäuger und den Menschen vor Ort. Charles Nicklin, Fotograf des National Geographic, und der Zoologe Dr. James Darling haben sich seit vielen Jahren der Erforschung dieser Giganten verschrieben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Geheimnis der Buckelwale