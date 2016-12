Hessen 04:55 bis 05:45 Reportage Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo - Ein Strauß voller Überraschungen Ein Strauß voller Überraschungen / Event-Gastronomie / Kugelsichere Angelegenheiten / Grünes Sondereinsatzkommando / Ein tolles Paar D 2012 Untertitel Live TV Merken Bisher konnten die Hyänen den Straußen auf der Afrikaanlage nur schmachtend und mit tropfendem Zahn hinterher schauen. Jörg Gräser hat sich das lange genug mit angesehen: Heute will er seiner getüpfelten Raubtierfamilie endlich eine Straußenhenne a la Jörg Gräser servieren. Ein Gaumenschmaus mit Federn und einem besonders langen Hals, angefüllt mit köstlichen Fleischbrocken, vielen Eiern und einem vitaminreichen Haupt. Ein Knabberspaß für die ganze Familie - und ein wahres Meisterwerk zoologischer Baukunst. Werden die Hyänen Jörgs Begeisterung über den köstlich-komischen Vogel teilen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.