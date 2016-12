Hessen 13:00 bis 14:30 Drama Wunschkind D 2012 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die 17-jährige Carolin fällt aus allen Wolken, als sie herausfindet, dass sie nicht das leibliche Kind ihrer Eltern ist. Ihre Mutter, die wohlhabende Ärztin Claudia, und ihr inzwischen verstorbener Vater hatten sie als Baby adoptiert. Zutiefst enttäuscht, dass ihr die Wahrheit so lange verschwiegen wurde, begibt Carolin sich auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter. Die heißt Chantal, ist erst Mitte dreißig und führt ein Leben ohne Zwänge und Verpflichtungen. Carolin ist fasziniert und begeistert von ihrer "coolen" und jugendlich wirkenden Mama. Während Claudia hilflos zusehen muss, wie ihre Tochter ihr immer mehr entgleitet, fühlt Chantal sich von ihrer neuen Verantwortung zunehmend überfordert. Unterdessen gerät die sensible Carolin zwischen ihren gegensätzlichen Müttern in einen immer größeren emotionalen Konflikt. - Kirsten Block, Julia Brendler und die Newcomerin Carolyn Genzkow spielen die Hauptrollen in dem feinfühlig erzählten Mutter-Tochter-Drama "Wunschkind". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirsten Block (Claudia Kayser) Julia Brendler (Chantal Singer) Carolyn Genzkow (Carolin / Jasmin Kayser) Martin Feifel (Thomas Fahrnholz) Thomas Kügel (Dr. Geller) Erika Skrotzki (Uschi) Christina Große (Schwester Louisa) Originaltitel: Wunschkind Regie: Stephan Meyer Drehbuch: Jacqueline Tillmann Kamera: Guntram Franke Musik: Martin Doepke Altersempfehlung: ab 6