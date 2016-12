Hessen 10:50 bis 11:20 Dokumentation Die Eroberung Sibiriens Zwischen Revolution und Gulag D 1997 Live TV Merken Das 20. Jahrhundert lässt sich für Sibirien sehr gut an. Die Gebiete entlang der Transsibirischen Eisenbahn werden verstärkt von Bauern aus Westrussland besiedelt, die Hafenstadt Wladiwostok entwickelt sich zur Handelsmetropole für den fernen Osten Sibiriens. Die Revolution von 1917 verändert das Leben in Sibirien radikal. Der Bürgerkrieg trennt die Menschen bis in die Familien hinein und zerstört die wirtschaftlichen Strukturen. Anfang 1924 stirbt Lenin, und Josef Stalin wird neuer Diktator. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Eroberung Sibiriens