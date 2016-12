Junior 08:10 bis 08:25 Trickserie Die Biene Maja Folge: 2 Die große, weite Wiesenwelt D, F 2013 Stereo 16:9 Merken Gleich in ihrer ersten Nacht schleicht sich Maja, vom sanften Mondlicht angezogen, zusammen mit Willi aus dem Bienenstock. Der ängstliche Willi würde am liebsten die Augen schließen. Maja hingegen kann sich an den Farben der Nacht nicht sattsehen. Ihr Wunsch, auf der Wiese leben zu wollen, wird immer stärker. Selbst ein hungriger, großer Frosch kann sie davon nicht abbringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Biene Maja Regie: Daniel Duda Drehbuch: Delpine Maury, Theo de Marcousin, Waldemar Bonsels Musik: Fabrice Aboulker

