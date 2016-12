Sky 1 23:05 bis 00:10 Krimiserie Die Brücke - Transit in den Tod DK, S 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Internet wird ein Video hochgeladen, in dem sich vier Personen mit Tiermasken zum Mord an den fünf Jugendlichen bekennen und drohen, den ansteckenden Virus weiter zu verbreiten. Saga und Martin erhalten daraufhin Unterstützung von dem schwedischen Polizisten Rasmus und der dänischen Polizistin Pernille. Das Video bringt die Ermittler auch darauf, dass es einen Zusammenhang mit weiteren Morden geben könnte. Einige Menschen wurden durch vergiftete Lebensmittel getötet. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Sofia Helin (Saga Norén) Kim Bodnia (Martin Rohde) Dag Malmberg (Hans Petterson) Rafael Pettersson (John) Henrik Lundström (Rasmus Larsson) Originaltitel: Bron / Broen Regie: Henrik Georgsson Drehbuch: Hans Rosenfeldt, Camilla Ahlgren Altersempfehlung: ab 12