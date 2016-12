Sky 1 11:00 bis 11:25 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Schützling USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Dr. Kelso ist außer sich vor Wut: Ein Vogel hat sich im Sacred Heart eingenistet. Er beauftragt den Hausmeister, das Tier zu verjagen, doch der findet schnell Gefallen am kleinen Piepmatz und behält ihn als Haustier. J.D. schlägt sich mit einem anderen Störenfried herum. Sein Assistent Keith ist einfach ekelerregend perfekt. Also schiebt J.D. ihm jede Menge Fehler unter und versucht so zu erreichen, dass er gefeuert wird. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (Hausmeister) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Schwester Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: John Inwood Drehbuch: Ryan A. Levn Kamera: Richard Davis Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6