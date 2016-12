RTL Crime 01:45 bis 02:35 Krimiserie Cagney & Lacey Der Vertrauensbruch USA 1984 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 6: Ein Taxifahrermörder treibt in New York sein Unwesen. Schon drei Fahrer sind ihm zum Opfer gefallen. Zahlreiche Polizisten fahren mit den "yellow cabs" durch die Stadt, um so den Mörder in die Falle zu locken. Auch Christine und Mary Beth tarnen sich als Taxifahrer. Als Harvey erfährt, dass seine Frau sich dieser Gefahr aussetzt, kommt es zum Streit mit Mary Beth. Michael hört den Streit seiner Eltern und bekommt daraufhin große Angst um seine Mutter. Mary Beth muß ihm versprechen, dass sie nicht länger Taxi fährt. Doch am nächsten Morgen muß Michael erfahren, dass sie ihr Versprechen nicht einhalten konnte. Enttäuscht reißt er von zu Hause aus und irrt allein durch d In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Mary Beth Lacey) John Karlen (Harvey Lacey) Sharon Gless (Christine Cagney) Albert S. Waxman (Lt. Samuels) Carl Lumbly (Det. Petrie) Martin Kove (Det. Isbecki) Sidney Clute (Det. Guardia) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Karen Arthur Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Ronnie Wenker-Konner Kamera: Tom Neuwirth Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12

