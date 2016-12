RTL Crime 14:10 bis 14:55 Actionserie Arrow Folge: 86 Hoffnungsschimmer USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken Die kriminelle Robotikerin Brie Larvan hat es durch einen Hacker-Angriff geschafft, aus dem Gefängnis auszubrechen. Larvan hat mechanische Bienen entwickelt, die sie als tödliche Waffe gegen ihre Feinde verwendet. Mit ihrem Bienenschwarm attackiert sie Palmer Technologies und tötet ein Mitglied des Vorstandes. Sie droht, weitere Angestellte zu töten, wenn ihr der Prototyp des innovativen Biostimulanz-Mikrochips nicht übergeben wird - doch dieser ist in Felicitys Rückenmark implantiert. Das Arrow-Team eilt der eingesperrten Felicity zur Hilfe, doch ohne Felicitys Know-How in Sachen Technik haben Arrow und Co. keine Chance gegen die geniale Hackerin Larvan. Als Curtis jedoch von der Attacke auf PalmTech erfährt, verschafft er sich Zugang zur Arrow-Cave und ersetzt Felicity am Computer. Wird das Team es rechtzeitig schaffen und Felicity, Thea und Donna zu retten? Währenddessen tritt Merlyn mit dem inhaftierten Damien Darhk in Kontakt. Er lässt Darhk wissen, dass HIVE sich gegen ihn gewandt hat, jetzt wo er seine magischen Fähigkeiten verloren hat. Trotzdem versichert Merlyn Darhk, dass Operation Genesis weiter vorangetrieben wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen/Green Arrow) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) Katie Cassidy (Laurel Lance/Black Canary) David Ramsey (John Diggle/Spartan) Willa Holland (Thea Queen) Paul Blackthorne (Quentin Lance) Neal McDonough (Damien Darhk) Originaltitel: Arrow Regie: Michael Schultz Drehbuch: Ben Sokolowski, Brian Ford Sullivan Kamera: Gordon Verheul Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12