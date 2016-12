RTL Crime 11:00 bis 11:50 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Ein hinterhältiges Spiel Ein hinterhältiges Spiel USA 1995-2005 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 23: Die Fluglotsin der Navy, Elise Makdessi, und ihr Ehemann Eddie kommen am Abend von einem gemeinsamen Abendessen nach Hause. Dort werden sie von einem Einbrecher überrascht, der auf die beiden lauert und überwältigt. Der Einbrecher vergewaltigt Elise und ersticht sie dann. Eddie gelingt es, sich aus den Fesseln zu befreien und mit seiner Pistole den Einbrecher zu erschießen. Dann ruft er den Notarzt. Der Einbrecher kann als ein Arbeitskollege von Elise identifiziert werden und alles deutet darauf hin, dass er die Vergewaltigung an Elise geplant hat. Doch im Laufe der Ermittlungen kommen einige Ungereimtheiten ans Licht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12