RTL Crime 08:05 bis 08:50 Krimiserie Breakout Kings Sex USA 2011 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 9: Andre, ein cleverer Häftling, der wegen Steuerhinterziehung einsitzt, zettelt eine Schlägerei an und entkommt im entstandenen Chaos aus dem Gefängnis. Andre wird verdächtigt, ein Mitglied der berüchtigten Juwelen-Diebe "Bad Elvisse" zu sein, die für ihr raffiniertes Vorgehen bekannt waren. Andre hatte in seiner Zelle offensichtlich oft Besuch von sehr attraktiven Frauen. Erica ist der Meinung, dass Andre so einen Erfolg bei der Damenwelt hatte, weil er so "gut bestückt" ist. Lloyd glaubt, Andre hat eine Persönlichkeitsstörung und kauft sich Frauen. Die Marshalls verhören Heather, die Andre oft im Gefängnis besucht hatte, und mit ihm fest liiert ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Domenick Lombardozzi (Ray Zancanelli) Jimmi Simpson (Dr. Lloyd Lowery) Malcolm Goodwin (Sean 'Shea' Daniels) Serinda Swan (Erica Reed) Brooke Nevin (Julianne Simms) Laz Alonso (Charlie DuChamp) Richard Burgi (Andre Brennan) Originaltitel: Breakout Kings Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Mary Trahan, Benjamin Klang, Matt Olmstead, Nick Santora Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 12

