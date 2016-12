Sky Sport 2 17:00 bis 18:30 Motorsport Formel 1: Großer Preis von China 2. Freies Training in Shanghai 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In der Aufwärmrunde ging Sebastian Vettels Hybridaggregat in Rauch auf. Beim Start kam Lewis Hamilton nicht von der Pole Position weg, kollidierte mit Valtteri Bottas und wurde auf Rang sieben durchgereicht - beim Grand Prix in Bahrain herrschte das Chaos. Und der Weg war frei für einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg von Nico Rosberg. "Ein tolles Wochenende", strahlte der Mercedes-Crack nach seinem zweiten Saisontriumph, "der Schlüssel war natürlich der Start. Ich bin gut weggekommen und danach habe ich das Rennen kontrolliert." Auf Platz zwei fuhr Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen. Weltmeister Hamilton legte einen Husarenritt hin und bretterte noch auf Platz drei. Moderation: Tanja B. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie